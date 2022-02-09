Жириновского подключили к ИВЛ
19:53, 9 Февраль, 2022
Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источники.
"Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания со ссылкой на источника, близкого к ЛДПР.
Других подробностей о состоянии парламентария собеседник портала не сообщил.
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