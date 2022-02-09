Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

Москва выступает за скорейшую организацию визита миссии ЮНЕСКО в регион: Захарова

Москва выступает за скорейшую организацию визита миссии ЮНЕСКО в регион: Захарова

Сохранность историко-культурного наследия постоянно обсуждается в контактах Москвы с официальным Баку и Ереваном. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы выступаем за скорейшую организацию визита миссии ЮНЕСКО в регион, работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметила Захарова.

Она напомнила, что  в совместном заявлении  главы МИД РФ, США и Франции  от 7 декабря 2021 года содержится призыв к Армении и Азербайджану продолжить взаимодействие под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения реального прогресса по гуманитарным вопросам, включая защиту исторических и культурных объектов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]