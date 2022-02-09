Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины

Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и НАТО прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное ранее Киеву оружие. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала она на брифинге в среду.