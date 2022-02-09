Армения планирует обсудить с ЮНЕСКО вопрос отправки миссии в регион

Заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова является свидетельством того, что предпринимается попытка просто стереть следы присутствия армянского народа в Нагорном Карабахе, на его исторической родине. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян, коснувшись заявления министра культуры Азербайджана о создании рабочей группы по изменению идентичности армянских религиозных, исторических и культурных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана.

«Министерство иностранных дел сделало заявление относительно позиции и намерения министра культуры Азербайджана. И в этом заявлении мы решительно осудили такой подход. На наш взгляд, это является свидетельством того, что предпринимается попытка просто стереть следы присутствия армянского народа в Нагорном Карабахе, на его исторической родине.

Здесь очень справедливы утверждения о том, что это может быть частью политики армянофобии и этнических чисток, которая продолжается уже много лет. Могу сказать, что это и вызов Международному суду ООН и в плане решения Суда от 7 декабря 2021 года», - сказал Мирзоян.

Глава МИД напомним, что Международный суд ООН потребовал от Азербайджана предотвращать и пресекать акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, но не ограничиваясь только этим, церкви и другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

Мирзоян отметил, что вмешательство ЮНЕСКО здесь становится обязательным, и Армения приветствовала намерение направить в регион миссию ЮНЕСКО по оценке состояния культурных ценностей в Нагорном Карабахе, и 4 февраля Армения и Азербайджан обменялись мнениями по этому вопросу.

«Конкретных дат нет, но стороны подтвердили важность такого визита в регион. И вот, после этого заявления, мы обращаемся в ЮНЕСКО, а также планируем встречи для обсуждения этого вопроса. На наш взгляд, этот визит должен состояться в соответствии с принципами Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — заключил Мирзоян.