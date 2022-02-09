Страны Запада должны быть готовы продолжать диалог с Россией: Шольц

Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, они в значительной степени подготовлены. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"В том, что касается санкций, к которым нужно будет прибегнуть, мы едины во мнении, что будем действовать вместе. Они в значительной степени подготовлены", - сказал он.

"Мы будем в любой момент в состоянии, если ситуация изменится, принять решение вместе - Германия, США, Европа и США, государства НАТО", - заявил Шольц. "И это, я думаю, будет очень эффективно. Это сигнал, который поняли в России", - утверждал канцлер ФРГ.

"Мы приняли решение не публиковать весь каталог [перечень санкций]", - указал Шольц. "Я думаю, это имеет смысл", - отметил он, пояснив, что неопределенность придаст дополнительную эффективность мерам. "В ситуации вокруг Украины важно, чтобы мы держались вместе. И это так и есть", - считает он. Канцлер отметил, что Европа и США, НАТО тесно согласовывают свои действия.

Шольц напомнил, что на следующей неделе посетит Киев и Москву. "То, что я там скажу, будет похоже на то, что сказал президент Макрон в начале этой недели [во время визитов в Россию и на Украину]", - добавил он.

Канцлер ФРГ также заявил, что страны Запада должны быть готовы продолжать диалог с Россией во всех форматах. "Мы уверены, что нужно придерживаться двойного подхода", - сказал он. Во-первых, это "готовность к диалогу на разных уровнях и в разных форматах для поиска политического решения в рамках Совета Россия - НАТО, ОБСЕ и особенно в рамках нормандского формата", отметил Шольц.

"С другой стороны, мы должны интенсивно готовиться к тому, чтобы иметь возможность действовать, если все же будет военная агрессия [в отношении Украины]", - отметил канцлер. Шольц добавил, что в этом случае будут "серьезные последствия".