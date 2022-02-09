Стала известна основная тема переговоров глав МИД России и Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве обсудит с главой МИД Британии Лиз Трасс проблему гарантий безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на тематику европейской безопасности и вопрос о выработке долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга, отметив, что глава МИД Британии посетит Москву с рабочим визитом 10 февраля.