Король Испании заболел COVID-19

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Королевский дом.

Накануне у него проявились небольшие симптомы заболевания, и утром он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат, говорится в сообщении. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены.

Сообщается, что "общее состояние здоровья хорошее", король продолжит работать из своей резиденции.

У королевы Летисии и младшей дочери королей инфанты Софии симптомов заболевания нет.