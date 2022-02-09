Вопрос об участии Пашиняна в дипломатическом форуме Анталии не обсуждается: глава МИД

Вопрос об участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в дипломатическом форуме Анталии не обсуждался и не обсуждается. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Тагуи Казарян.

Министр отметил, что активно обсуждался вопрос о том, обсуждается ли вопрос об участии Пашиняна.

«Хочу еще раз заверить вас, что вопрос участия премьер-министра Армении в мероприятии в Анталии не обсуждался и не обсуждается. Хотя могу предположить, что это может быть следствием неправильного перевода», - сказал Мирзоян.

По его словам, та часть перевода, в которой упоминалось, что он будет участвовать, «он» может относиться к стране (в турецком языке нет грамматической категории рода - ред.).

Приглашение было отправлено на имя Арарата Мирзояна и Рубена Рубиняна. «Решения [об участии в мероприятии] пока нет. Оно во многом будет зависеть от результатов встречи в Вене 24 февраля», - сказал Мирзоян.

Министр коснулся также предстоящей в Вене второй встречи спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений. «Предполагалось, что первая встреча будет носить ознакомительный характер. Надеюсь, что на этот раз между двумя спецпредставителями начнутся предметные обсуждения, направленные на открытие армяно-турецкой границы и установление дипломатических отношений», - сказал Мирзоян.

По его словам, сигналы, месседжи и намеки, исходящие из официальной Анкары, в основном носят позитивный характер.