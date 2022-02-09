Армения продолжит усилия по международному признанию Геноцида армян: глава МИД

В программе правительства международное признание Геноцида армян рассматривается в качестве дополнительной гарантии безопасности Республики Армения и армянского народа. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Арцвика Минасяна.

Арцвик Минасян процитировал отрывок из стратегии национальной безопасности, где отмечается, что национальными целями армянского народа являются признание Геноцида армян, преодоление и ликвидация его последствий. Минасян спросил, продолжает ли правительство Армении придерживаться этих целей или нет.

В ответ Арарат Мирзоян сказал, что правительство Республики Армения продолжает последовательно осуществлять все шаги, указанные в программе правительства, которая была одобрена этим парламентом.

«В этой программе четко указано, что Армения продолжит свои усилия, направленные как на признание Геноцида армян, так и на предотвращение дальнейших проявлений этого преступления против человечества», - сказал Мирзоян.