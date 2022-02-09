Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 400 810 109. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 764 461 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 51 506 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 908 820.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 410 976, а число умерших от последствий заражения вирусом - 505 279.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 793 497 человек, из них скончались 634 118.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 741,9. В США на 1 млн жителей скончался 2 791 человек, в Индии - 360, в Бразилии - 2 949.