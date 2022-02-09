Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-02-22

ЕРЕВАН, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 февраля, курс доллара США сократился на 1.18 драмa и составил 479.11 драм. Курс евро сократился на 0.34 драмa и составил 547.43 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.41 драм. Курс британского фунта сократился на 0.54 драмa и составил 650.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 70.60 драмa и составила 28074.86 драм. Цена серебра сократилась на 0.87 драмa и составила 352.13 драм. Цена платины выросла на 177.14 драмa и составила 15850.45 драм.