Азиатские индексы - 09-02-22

ТОКИО, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.08% и составил 27579.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.94% и составил 1952.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 3479.95 пункта, а HANG SENG вырос на 2.06% и составил 24829.99 пункта.