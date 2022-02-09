Мирзоян сообщил подробности приглашения посла Беларуси в МИД

Армения убеждена, что формулировки президента Беларуси Александра Лукашенко преследовали цель обслуживать собственную внутриполитическую повестку. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос депутата Вагаршака Акопяна сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе парламентского часа в Национальном Собрании.

Он напомнил заявление МИД по этому поводу. «Хочу еще раз подтвердить, что своеобразный геополитический анализ и комментарии Александра Григорьевича не впервые привлекают внимание различных международных партнеров, становятся предметом обсуждений в разных странах, в том числе и в нашей стране. По нашему твердому убеждению, цель этих формулировок - обслуживание внутриполитической повестки президента Беларуси. Можете быть уверены, что это никак не связано с внешнеполитической повесткой Армении», - сказал Мирзоян.

Он также подтвердил информацию о том, что посол Беларуси в Армении действительно был приглашен в МИД. «Послу были переданы наши убеждения о том, что наши заявления друг о друге должны основываться на взаимном уважении, должны учитывать интересы друг друга, суверенитет друг друга, а также договорно-правовое и иное поле, на котором зиждется сотрудничество между нашими странами. Тем не менее, мы готовы максимально поддерживать Беларусь на различных международных форумах в случае официальных обращений», - сказал глава МИД Армении.

Мирзоян подчеркнул, что между двумя странами существует достаточно богатая договорно-правовая база, и сотрудничество строится на этой базе. Мирзоян подчеркнул, что эти отношения основаны на традиционной дружбе двух народов.

«Думаю, было бы хорошо, если бы и впредь заявления на высшем уровне соответствовали упомянутым мною договорно-правовому полю и атмосфере дружбы», - сказал Мирзоян.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, касаясь Союзного государства Россия-Беларусь, отметил: «Беларусь уже там. Думаю, для Казахстана это был хороший урок. Если вы говорите о сроке в 15 лет, уверен, что и Украина будет там, если мы не допустим ошибок. Ну а остальные по периметру... после завершения объединения этой мощи или в процессе объединения. Куда они денутся? Армении некуда бежать... Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели это, Никол Воваевич уже увидел это».

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на вопросы СМИ относительно заявлений президента Беларуси ответил следующее: «Мы убеждены, что необычный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».