Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Жириновский якобы доставлен в ЦКБ, он находится под контролем врачей. В пресс-службе фракции либерал-демократов в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о его госпитализации сообщили, что Жириновский продолжает работать, он чувствует себя хорошо.