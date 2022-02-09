Учения стран НАТО пройдут в Чехии, Венгрии и Словакии, сообщили СМИ

Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду братиславский телеканал ТА3.

"Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии", - говорится в сообщении.

Правительство Словакии в среду одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Ранее телеканал ТА3 сообщил, что кабмин Словакии одобрил участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.