Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о внесении изменений в структуру правительства

9 февраля Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ «О внесении изменений и дополнений в указ Президента Республики Арцах от 17 декабря 2020 года «О структуре Правительства Республики Арцах». Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Республики Арцах, в указе отмечено:

Министерство труда, по социальным и миграционным вопросам переименовать в Министерство социального развития и миграции;

От Министерства экономики и сельского хозяйства отделить экономический блок и присоединить к Министерству финансов;

В структуру органов государственного управления добавлены Государственная контрольная служба (правопреемник действующей Контрольной службы при Президенте Республики Арцах) и Комитет по вопросам материального ущерба.