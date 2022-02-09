Иран важность расширения отношений с Арменией обозначил решением об открытии генконсульства в Капане: посол ИРИ

«Прошло почти два года с тех пор, как я вступил на должность посла Исламской Республики Иран в Республике Армения, и сейчас, как никогда, я полон надежд на лучшее будущее в отношениях между нашими странами». Как сообщает «Арменпресс», об этом на конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном, заявил посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури.

«Уважаемые послы, уважаемые коллеги, уважаемые ученые, дамы и господа!

Я рад участвовать на конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения.

Я благодарю уважаемых министров иностранных дел за призыв к этой конференции, за усилия организаторов, а также за всех за активное участие в конференции.

Тридцать лет назад, 9 февраля 1992 г. в книге исторических отношений между Ираном и Арменией была открыта новая страница, между правительством Исламской Республики Иран и правительством новой независимой Республики Армения были установлены дипломатические отношения. Отношения, которые всегда были дружескими, и были основаны на добрососедстве.

За эти три десятилетия давние традиции дружбы и добрососедства между двумя народами стали прочной основой для взаимопонимания, политического сотрудничества, а, следовательно, и для укрепления двусторонних отношений, они помогли нам преодолеть многие проблемы. Сегодня наши правительства, пользуясь этим ценным капиталом культурных связей между народами двух стран, думают об углублении отношений и налаживании сотрудничества в новых областях. Последние события в регионе, в свою очередь, сделали неизбежным удвоение усилий двух стран в этом направлении, они открыли для нас новые горизонты.

Мы также находимся накануне годовщины победы Исламской революции в Иране. Сорок три года назад, в эти дни, народ Ирана сделал свои последние шаги на пути к победе славной революции, которую все воспринимают как великое событие конца ХХ века.

В пятницу, 11 февраля, мы будем отмечать 43-ю годовщину победы Исламской революции в Иране с надеждой на лучшее будущее, с чувством ответственности перед всем преданным народом Ирана и обязательством приложить больше усилий для выполнения наших обязанностей, особенно в укреплении отношений с Арменией.

Прошло почти два года с тех пор, как я вступил на должность посла Исламской Республики Иран в Армении, и, несмотря на многочисленные неудачи, свидетелями которых мы стали, я сейчас как никогда оптимистичен в отношении лучшего будущего отношений между двумя странами в свете совместных усилий.

Теперь кратко представлю свою точку зрения о состоянии отношений в трех сферах и о том, что предстоит.

В политической сфере обе страны считают, что между ними сложились очень хорошие отношения. Для поддержания этих хороших политических отношений необходимо прилагать совместные усилия, особенно посредством постоянных консультаций между руководителями обеих стран. События последних лет должны подвести нас к выводу, что постоянные консультации и единодушие по важным вопросам двусторонних отношений в регионе весьма эффективны, и безусловно - необходимы. В этой связи, в частности, полезным и эффективным будет запуск стратегических диалогов между двумя странами, договоренность о которых уже достигнута.

Правительство Исламской Республики Иран в своем недавнем решении об открытии генерального консульства в Капане, подготовка которого находится на завершающей стадии, четко выразило свое мнение о необходимости расширения отношений с Арменией в различных областях.

В 2018 году Иран и Евразийский экономический союз договорились о преференциальном торговом соглашении между двумя сторонами, что оказало очевидное влияние на рост торговли. За последний год официальные лица Исламской Республики Иран и Республики Армения усилия по увеличению товарооборота между двумя странами до 1 миллиарда долларов в год представляли возможной целью. В 2021 году по сравнению с 2020 годом мы наблюдали значительный рост объема двусторонней торговли.

Этот рост свидетельствует о том, что в случае больших усилий в ближайшие годы будет достигнута цель увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов в год, а значит, доля торговли Иран-Армения во внешней торговле Армении достигнет около десяти процентов.

Сотрудничество двух сторон в инфраструктурных вопросах, таких как энергетика и транспорт, закладывает прочную основу не только для расширения экономических отношений между двумя странами, но и для поддержания стабильности и безопасности в регионе, чему мы должны уделять особо пристальное внимание

Сегодня ускорение реализации транспортного проекта «Север-Юг», проходящего через территорию Армении, стало общей целью обеспечения интересов обеих стран за счет эксплуатации стабильных, надежных транспортных маршрутов. Кроме того, большие возможности для торговли на региональном и глобальном уровнях обусловили необходимость быстрого запуска транзитного коридора Персидский залив-Черное море. Дорога с севера на юг, проходящая через территорию Армении, может стать связующим звеном для этого стратегического маршрута. Достижение этой стратегической цели требует от нас серьезной решимости и больших усилий. Мы надеемся, что, глядя в будущее, увеличивая наши усилия, мы станем свидетелями укрепления позиций Армении в этой транзитной цепочке.

Третьей и последней важной задачей является сотрудничество в области связей с общественностью, науки, техники и культуры, о чем я скажу словами уважаемого гостя, с которым я встретился несколько дней назад. Он считает, что субъективные барьеры, которые, как невидимая стена, препятствуют контактам между народами двух стран, между интеллигенцией и учеными двух стран, должны быть разрушены. Эта стена, если она и существует, она нереальна, она лишь в нашем воображении. Мы должны приложить усилия для расширения отношений во всех полезных и практических областях. Наши сухопутные и воздушные границы должны быть более активные и достижимые. Интеллигенция, ученые и деятели культуры обеих стран должны лучше понимать возможности другой страны. Предприниматели должны более эффективно использовать все имеющиеся возможности. Народы двух стран должны чаще совершать взаимные визиты. Народы Ирана и Армении всегда жили, и будут жить бок о бок. Несмотря на разнообразие наших взглядов, убеждений и разногласий по различным внутренним и внешним вопросам, усилия по укреплению ирано-армянских отношений я считаю патриотическим делом.

Желаю успехов, процветания, благополучия народам Ирана и Армении, а отношениям между двумя странами - светлого будущего», - заключил посол ИРИ.