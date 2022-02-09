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В школах и детских садах зарегистрировано 1 563 случая заболевания COVID-19

В школах и детских садах зарегистрировано 1 563 случая заболевания COVID-19

По последним данным, у детей и сотрудников школ и детских садов Армении зарегистрировано 1 563 случая заболевания COVID-19. Большинство из них в Ереване. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА Ромелла Абовян отметила, что многие школы, имеющие 10% или более заболевших COVID-19, переходят на дистанционное обучение.

«Ежедневно мы с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА обсуждаем ситуацию. Чтобы при необходимости, выступить с соответствующими предложениями», - сказала Ромелла Абовян.

Хотя в последние дни наблюдается снижение новых случаев заболевания, Ромелла Абовян отметила, что пока рано говорить о погашении этой волны. Она отметила, что по субботам и воскресеньям люди обычно не обращаются за тестированием.
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