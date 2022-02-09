Случаев заболевания COVID-19 стало больше на 437%: эпидемиологическая ситуация остается напряженной

За последние две недели по сравнению с предыдущими 14 днями в Армении зафиксирован рост новых случаев COVID-19 на 437%.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заведующая отделом эпидемиологии Национального центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РА Ромелла Абовян отметила, что доля положительных результатов тестов составляет 38,5. %. Несколько недель назад было - 10%. Она отметила, что случаи заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 0 до 18 лет все еще регистрируются. При этом рост новых случаев среди детей 3-5 лет составляет 7,3 раза. Рост новых случаев наблюдается во всех регионах, но самые высокие показатели в Ереване.

«Забор проб показывает, что в стране в основном циркулирует штамм коронавируса омикрон, но не исключено, что есть и дельта штамм. Одной из особенностей этой волны является то, что для привитых заболевание протекает довольно легко, или же как болезнь средней тяжести. Конечно, бывают и случаи госпитализации, но их гораздо меньше, чем когда циркулировал дельта штамм. Как мы знаем, симптомы омикрон похожи на симптомы ОРЗ, они, можно сказать, практически одинаковы, из-за чего многие не идут на обследование и занимаются самолечением в домашних условиях. Призываю всех в случае появления подобных симптомов обращаться к врачу и находиться под наблюдением специалиста», - сказала Ромелла Абовян.

Она подчеркнула, что в настоящее время все медицинские учреждения перегружены работой, но система здравоохранения способна сопротивляться.