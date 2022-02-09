В Армении ожидается переменная погода

Во второй половине дня 9-го февраля, с 12 по 14 февраля в Ереване осадков не ожидается. Кратковременные осадки будут в ночь с 10 на 11 февраля.

Как сообщает «Арменпресс», согласно данным Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, днем 9 февраля температура воздуха повысится на 2-4 градуса, днем 10 февраля понизится на 4-6 градусов

В регионах днем 9 февраля ожидаются осадки: 11 февраля, днем 14 февраля в отдельных районах, 10 февраля в большинстве районов, 12 и 13 февраля осадков не будет. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с. 9 февраля в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

9 февраля в Арцахе осадков не ожидается, 10 февраля будет дождь.