Армяно-иранские отношения выражены в нерушимом сотрудничестве: Арарат Мирзоян поздравил Хосейна Амира Абдоллахиана

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в связи с отмечаемым 9 февраля 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном направил министру иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейну Амиру Абдоллахиану поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в послании Арарат Мирзоян, в частности, отметил, что армяно-иранские отношения выражены в тесном и нерушимом сотрудничестве, основанном на взаимном уважении и многовековой истории, закаленном в сложных и трудных испытаниях.

Министр иностранных дел Армении выразил уверенность, что благодаря эффективному сотрудничеству дружественные отношения двух стран еще более укрепятся во благо народов двух стран и долговечного мира в регионе.