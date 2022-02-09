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Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений

Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Отмечается, что министры иностранных дел двух стран обсуждали и дополнительные шаги, которые США могут предпринять для содействия усилиям по нормализации отношений между двумя странами.
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