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В Армении за прошедший день подтверждено 2 811 случаев заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 2 811 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 9 февраля в Армении всего подтверждено 396 885 случаев заражения COVID-19, 359 456 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 108 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 762 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 279 тестов. Подтверждено 2 811 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 291 заболевших, есть 6 летальных исходов.

Всего проведено 2 797 392 тестирования.
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