Аруш Арушанян останется под арестом

Апелляционный суд по уголовным делам под председательством судьи Рубика Мхитаряна отклонил ходатайство о замене ареста мэра Гориса Аруша Арушаняна на залог.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания суда сообщил адвокат Аруша Арушаняна Армен Мелконян.

Мэр Гориса Аруш Арушанян обвиняется в обеспечении максимального количества голосов избирателей общины и регистрации желаемого результата на внеочередных выборах в Национальное собрание, исходя из личных и групповых интересов, в умышленной подготовке тяжкого преступления в ходе предвыборной кампании Национального собрания, в которой он участвовал в составе блока «Айастан». Также в подкупе двух и более избирателей для участия в выборах и голосования в пользу блока «Айастан» по ст. 35-154.2, ч. 4, п. 2, ст. 38-149, ч. 2, п. 4 УК РА и статьей 38-154.2 ч. 3.

Кроме того, согласно обвинению, Аруш Арушанян посредством руководителя администрации поселка Караундж Горисской общины Лусине Аветян заставлял избирателей этого же поселка участвовать во внеочередных выборах в Национальное собрание, намеченных на 20 июня 2021 года и голосовать в пользу блока «Айастан». Аруш Арушанян не принимает выдвинутых против него обвинений.