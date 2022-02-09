Бальная система штрафов остается: Парламент Армении не принял проект оппозиции
Национальное собрание Армении не приняло законопроект, представленный фракцией «Айастан», которым предлагалось отменить балльную систему штрафов, применяемую при нарушениях правил дорожного движения.
Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении изменений в Кодекс РА Об административных правонарушениях получил 42 голоса «за» и 46 «против».
Оппозиция напомнила, что Конституция РА запрещает двойную ответственность за одно и то же деяние, отметив, в данном случае водители одновременно и платят штраф и лишаются баллов. И при потере всех 9 баллов лишаются и водительских прав. По мнению оппозиции, одновременно применяются две меры ответственности, что недопустимо.Однако фракция власти настаивала на том, что штрафная мера может быть как основной, так и дополнительной, и в сочетании со штрафом становится дополнительной. При этом депутаты от власти отметили, что водители не лишаются водительских прав и не несут финансового бремени одновременно. При потере 9 баллов, они лишаются права вождения на 6 месяцев, но не платят штраф за последнее нарушение. До этих пор лишение баллов не является ответственностью.
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