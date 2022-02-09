Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 8 февраля.

Как передает «Арменпресс», в повестке заседания следующие вопросы.

На голосование будут вынесены проекты, обсужденные в предыдущий день, в том числе и проект закона об устранении штрафных балловых баллов, представленный оппозиционной фракцией «Айастан», проекты изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения и в прилагаемые к нему Законы и ряд других законодательных инициатив.

В повестке дня также законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О флаге Республики Армения», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения» и ряд других законопроектов.

В конце сегодняшнего заседания в Парламенте будут члены правительства Армении, которые ответят на вопросы депутатов.