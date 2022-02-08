Решением премьер-министра Никола Пашиняна Геворг Симонян освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Армении. Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на сайте e-gov.am.

Геворг Симонян был назначен заместителем министра здравоохранения 8 декабря 2020 года.