Посол Беларуси сегодня посещал МИД Армении: официальное подтверждение 

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил информацию о том, что сегодня, 8 февраля, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк посетил МИД Армении. Представитель МИД в беседе с корреспондентом Арменпресс подтвердил информацию, однако воздержался от дополнительных комментариев.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, касаясь Союзного государства Россия-Беларусь, отметил: «Беларусь уже там. Думаю, для Казахстана это был хороший урок. Если вы говорите о сроке в 15 лет, уверен, что и Украина будет там, если мы не допустим ошибок. Ну а остальные по периметру... после завершения объединения этой мощи или в процессе объединения. Куда они денутся? Армении некуда бежать... Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели это, Никол Воваевич уже увидел это».

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в ответ на вопросы СМИ относительно заявлений президента Беларуси ответил следующее: «Мы убеждены, что необычный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».