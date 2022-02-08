Действия России нацелены на ослабление НАТО: министр обороны Италии

Рост военных учений в России и числа нарушений воздушного пространства стран НАТО говорят о ее намерении ослабить альянс с его восточного фланга. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини.

"В последние несколько лет мы увидели растущее число нарушений воздушного пространства НАТО, все более и более массовых военно-морских учений в Балтийском и Черном морях, несоблюдения международного морского права в Азовском море, и гибридные действия, направленные на ослабление стран НАТО на восточном фланге и закрепление особых военных отношений с Белоруссией" - заявил министр.

Во вторник он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации между Россией и Украиной.

"Упомянутые примеры объясняют, почему вот уже почти десять лет в НАТО неуклонно растет внимание к России. А это, следовательно, привело к постепенной переориентации военного потенциала НАТО на разных уровнях", - сказал Гуэрини.

Говоря о ситуации на российско-украинской границе, министр подчеркнул, что "любая агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия". "Мы должны работать над тем, чтобы не подпитывать напряженность. Мы все надеемся на поддержание и реализацию конструктивного диалога, сопровождая его четким посылом, который призван не быть стимулом: дестабилизирующие действия не останутся без последствий", - сказал Гуэрини.