Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств.

"Мы рассчитываем на возможность встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он во вторник на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Киеве с визитом.

Зеленский заявил также, что рассчитывает на встречу советников лидеров "нормандской четверки" в ближайшие дни.

Макрон заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским, что встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" состоится 10 февраля в Берлине. Последняя по времени встреча политических советников лидеров "нормандского формата" состоялись в Париже 26 января.