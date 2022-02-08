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Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским

Макрон оценил важность встреч с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности и безопасности в регионе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Встречи с президентом Путиным и президентом Зеленским позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.

Он отметил, что рассчитывает на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине.

"В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - добавил французский лидер.


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