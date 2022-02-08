Начальник полиции Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла США

Начальник полиции Армении генерал-майор Ваге Казарян 8 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, приветствуя гостя, Ваге Казарян высоко оценил эффективное сотрудничество полиции Армении и посольства США, которое в последние годы все больше развивается.

Начальник полиции поблагодарил посольство США и Бюро государственного департамента по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков за поддержку.

Ваге Казарян, подчеркнув важность встречи, выразил готовность к расширению сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, Линн Трейси коснулась уже достигнутых результатов и создания патрульной службы в Армении. Посол коснулась также стажировки сотрудников патрульной полиции, внедрения службы в областях Армении и поддержки США в этом направлении.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества, обсудили представляющие взаимный интерес другие вопросы.