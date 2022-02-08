Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-02-22

ЕРЕВАН, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 февраля, курс доллара США сократился на 0.97 драмa и составил 480.29 драм. Курс евро сократился на 1.88 драмa и составил 547.77 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.37 драм. Курс британского фунта вырос на 0.37 драмa и составил 650.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 80.38 драмa и составила 28004.26 драм. Цена серебра выросла на 4.78 драмa и составила 353 драм. Цена платины сократилась на 47.12 драмa и составила 15673.31 драм.