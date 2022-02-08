Азиатские индексы выросли - 08-02-22
ТОКИО, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 27284.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 1934.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.67% и составил 3452.63 пункта, а HANG SENG снизился на 1.02% и составил 24329.49 пункта.
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