Для достижения долгосрочного мира нужно начать общаться с соседями: Андраник Кочарян

Член фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Армении Андраник Кочарян для достижения долгосрочного мира считает неизбежным начало процесса коммуникации с соседними государствами, а также подчеркивает важность внутренней сплоченности. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Кочарян выразил во время заявлений в НС.

«В условиях текущих динамичных геополитически опасных развитиях наше государство не может устоять без стратегических партнеров и четко нормализованных отношений с соседними странами. Очевидно, что генетическая память государств, веками имевших имперские амбиции, время от времени поднимается по мере формирования подходящей среды, и нам важно в таких случаях организовывать достойный отпор», — сказал Кочарян, посчитав необходимым проявить гибкость в быстро меняющихся политических реалиях.

Он подчеркнул, что война в Арцахе 2020 года привела к невосполнимым человеческим потерям, и все мы вместе скорбим, но она также дала возможность жить, творить, творить, переоценивать жизнь и время. «Сейчас наша задача — понять шаги основных игроков в кавказском регионе, проанализировать их, будучи реалистами, воздержаться от деструктивной высокомерности, чрезмерной эмоциональности и, на данный момент, необоснованной самоуверенности. Для достижения длительного мира необходимо начинать процесс общения с соседями, хоть поражение и будет создавать нам препятствия», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что, извлекая уроки из прошлого, Армения сконцентрирует свой национальный, научный потенциал, постарается наладить производство местных конкурентоспособных вооружений. Кочарян также подчеркнул важность отсутствия внутренних потрясений, формирования сбалансированной внешней политики и укрепления стабильности.

«Для достижения прочного мира, для обеспечения полной безопасности государства нам необходимо проявить единство, благоразумие, не забывая о прошлом. Это самый эффективный способ двигаться вперед и добиться успехов», - заключил Кочарян.