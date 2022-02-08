С азербайджанской военной позиции обстреляли рабочих, работавших в каменном карьере Аскерана

С азербайджанской военной позиции, расположенной в местности под названием «Охтен машк», недалеко от города Аскеран 5 февраля 2022 года, около 12:00, из крупнокалиберного пулемета было произведено несколько выстрелов по работникам карьера ООО «Фонд будущих поколений», находящегося в административном районе села Храморт Аскеранского района.

Как сообщили «Арменпресс» в прокуратуре Арцаха, чтобы защититься от выстрелов, до прибытия сотрудников полиции, рабочие около двух часов вынуждены были скрываться.

Полицией Республики Арцах возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.

Надзор за законностью досудебного уголовного производства осуществляет Аскеранская районная прокуратура Республики Арцах.