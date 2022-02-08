ЕК предложила стратегию по превращению ЕС в мирового лидера производства микрочипов

Еврокомиссия предложила стратегию по превращению ЕС в мирового лидера производства микрочипов под названием "Акт микрочипов ЕС", с инвестициями в €43 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Акт микрочипов ЕС" - это план, чтобы превратить Европу в лидера на рынке микрочипов. К 2030 году 20% микрочипов должны производиться в Европе", - заявила она. Еврокомиссия предполагает привлечь на эти цели 43 млрд евро инвестиций.