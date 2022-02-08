Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с историческим выбором крымчан воссоединиться с Россией, передает Арменпресс.

Ранее генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России, а взамен России признать Турецкую Республику Северного Кипра.

"Партии власти Турции пора принять здравый расчет и следовать современным реалиям, признать полуостров Крым частью России и смириться с историческим выбором крымчан и возвращением Крыма в родную гавань", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, пока турецкие власти, отказываясь признавать Крым, избрали тактику заигрывания с Украиной.

"Это лишь сиюминутное желание экономической выгоды и не более. Украина стоит на пороге необдуманных шагов, которые могут окончательно стереть с лица земли такое себе явление как украинское государство", - сказал Умеров и добавил, что вне зависимости от исхода "этой грязной игры", крымские татары будут отстаивать суверенные границы Российской Федерации и интересы российского Крыма от любых посягательств.