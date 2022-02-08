Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о визите Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Анкарой есть договоренность о визите президента России Владимира Путина в Турцию, но конкретная дата пока не назначена.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой ТАСС.

«Действительно, такой визит предстоит в будущем. Как мы уже неоднократно говорили, Путин и Эрдоган договорились об этом визите. Они договорились, что визит состоится, когда позволят график президентов и эпидемиологическая обстановка. Точной даты пока нет, но она в свое время будет согласована по дипломатическим каналам», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Турции заявил, что дата визита Путина в Турцию может быть объявлена в ближайшие дни.