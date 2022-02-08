Арцаху нужен профессиональный и массовый спорт: Артак Бегларян принял Назик Авдалян и Марианну Мамян

8 февраля государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял двукратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Назик Авдалян, председателя Союза спортивных танцев НКР и председателя Всеармянского совета спортивных танцев Марианну Мамян и секретаря Сати Атоян.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате госминистра Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развитием спорта и популяризацией спортивных танцев в Арцахе, обе стороны подчеркнули необходимость активизации спортивной жизни.

«Арцах очень нуждается в профессиональном и массовом спорте. Я убежден, что благодаря последовательной и организационной работе мы сможем добиться новых успехов в спорте как на международном, так и на национальном уровне. В этом плане я придаю особую важность постоянному сотрудничеству и обмену опытом с профессиональными кругами Республики Армения», - отметил Артак Бегларян.

Выразив признательность за теплый прием, гости заверили, что готовы максимально содействать развитию спорта и спортивных танцев в Арцахе.