Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 616

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 616. Скончались 54 человека, передает Арменпресс.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 350 454 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 221 человек, с начала пандемии – 1 124 442. Скончались 15 300.

За сутки сделано 73 251 тест, в том числе 53 616 на антиген и 19 635 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,61%, за последние 14 дней – 28,31%, за последние семь дней – 31,86%.

К этому времени в Грузии сделано 2 755 879 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 023.

В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 6 082, в ковид-гостиницах – 1 897.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.