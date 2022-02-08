США направят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22

Соединенные Штаты переправят на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) эскадрилью американских истребителей F-22 для противодействия беспилотникам, которые используют сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

По мнению Маккензи, "система противовоздушной обороны ОАЭ оказалась очень эффективной, чтобы предотвратить недавние ракетные атаки на страну". Тем не менее, добавил американский генерал, "США будут работать с ОАЭ над дальнейшим совершенствованием системы ПВО".

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. С середины января они уже трижды обстреливали территорию ОАЭ, в результате чего были погибшие и раненые, и обещали расширить масштабы этих атак, если страна не прекратит "агрессию в Йемене и его блокаду".