Макрон прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Накануне в Москве Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента @EmmanuelMacron (Макрона – ред.), прибывшего на встречу с @ZelenskyyUa (Зеленским – ред.)… Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину", - написал посол в Twitter.

Он также сообщил, что на Украину прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.