Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Макрон прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Макрон прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, как передает Арменпресс, об этом  сообщил во вторник посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Накануне в Москве Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента @EmmanuelMacron (Макрона – ред.), прибывшего на встречу с @ZelenskyyUa (Зеленским – ред.)… Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину", - написал посол в Twitter.

Он также сообщил, что на Украину прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]