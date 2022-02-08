Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что на фоне переговоров в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона РФ "продвинулась" к деэскалации в ситуации вокруг Украины, в частности, якобы обсуждался вывод российских военных из Белоруссии после завершения учений, передает Арменпресс.

"Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек. Это также приведет к дальнейшим встречам и соглашению по "структурированному диалогу по коллективной безопасности", - пишет газета, ссылаясь на источники.

Отмечается, что ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после переговоров.