Давид Тоноян продолжает требовать открытого и публичного судебного процесса: адвокатская группа

Адвокатская группа бывшего министра обороны РА Давида Тонояна выступила с заявлением. Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, отмечается, что Давид Тоноян продолжает настаивать на открытом и публичном судебном процессе.

«Сообщаем, что по уголовному делу, расследуемому в отношении Давида Тонояна и других лиц, первое судебное заседание, назначенное на 04.02.2022г., не состоялось, оно было отложено на неопределенный срок в связи с плохим состоянием здоровья участников процесса, а также председательствующего судьи.

В то же время сообщаем, что Давид Тоноян продолжает настаивать на открытом и публичном судебном процессе. По необоснованному решению судьи Манвела Шахвердяна он проводится за закрытыми дверями, так как у судьи нет профессиональных знаний и понятий о государственной и военной тайне. Продолжаем утверждать, что материалы уголовного дела не содержат сведений, составляющих государственную военную тайну и имеющих гриф «совершенно секретно». Материалы, подлежащие рассмотрению, в основном, содержат служебную тайну. Перед вынесением решения судья даже не выяснял в соответствующем ведомстве, имеется ли в уголовном деле охраняемая законом тайна, а инициатором и автором большей части этих материалов является сам Давид Тоноян.

Сообщаем также, что по сей день, в Апелляционном уголовном суде поданный нами иск на решение о содержании Давида Тонояна под постоянным арестом, не был передан ни одному судье, дата рассмотрения иска не назначена. Как это станет известно, мы сообщим дополнительно», - говорится в заявлении адвокатской группы.