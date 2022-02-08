Пекин-2022: фигурист Натан Чен на Олимпийских играх установил мировой рекорд

Американский фигурист Натан Чен на Олимпиаде в Пекине установил мировой рекорд.

Как передает «Арменпресс», на XXIV зимних Олимпийских играх в мужском одиночном катании Натан Чен набрал 113,97 очков, что является мировым рекордом. Предыдущим мировым рекордом были 111,82 баллов, набранные японским фигуристом Юдзуру Ханю в 2020 году.

Натан Чен лидирует в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Произвольная программа мужчин состоится 10 февраля.