Европейские индексы выросли - 07-02-22
МОСКВА, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.71% и составил 15206.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 7009.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.76% и составил 7573.47 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1445.20 пункта.
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