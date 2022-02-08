Один из отцов космической биологии: его мнение было решающим для полета астронавта

Действительно, трудно найти какую-либо область, где не встретишь имен известных сыновей армянского народа, которые своими уникальными изобретениями и гениальными решениями способствовали развитию человечества. Один из них - крупнейший ученый, биолог, организатор мировой науки, академик НАН СССР и РА Норайр Сисакян, родившийся в 1907 году в Аштараке.

С раннего детства сталкиваться с жизненными трудностями, по-видимому, является типичной судьбой великих. Такая судьба была уготована и Норайру. Потеряв родителей еще в школьном возрасте, ему пришлось вместо учебы работать и окончить начальную школу лишь в 20 лет, так как в школу он пошел е 16 лет. Однако это не помешало ему в 1928 году стать студентом Ереванского государственного университета, заняться наукой, а затем отправиться в Москву и учиться в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Затем он окончил очень важный по тем временам вновь открытый Институт биохимии СССР, где он впоследствии обосновался и осуществлял научную деятельность на протяжении всей своей жизни. В первые годы своей деятельности он изучал метаболизм сахаров, затем биохимические закономерности засухоустойчивости растений. В возрасте двадцати девяти лет талантливый биохимик защитил докторскую диссертацию на тему «Биохимическая характеристика засухоустойчивых растений». Результаты его исследований в этой области станут основой для получения новых сортов засухоустойчивых культур. А во время Великой Отечественной войны Сисакян смог разработать новейший способ сушки овощей и фруктов с сохранением витаминов. С помощью этого метода решалась одна из насущных проблем. Исследования ученого в области субклеточных структур растений станут основой для новых биологических направлений, в частности, развития функциональной биохимии растений.

Начало 60-х годов прошлого века ознаменовались беспрецедентными достижениями в истории человечества, а именно в области космонавтики. Подвиг первого космонавта Юрия Гагарина повторили Г. Титов, А. Николаев, П. Попович. В полет Терешковой, ставший историческим событием, свою лепту внес и армянский ученый из Аштарака, которого по праву считают одним из основоположников космической биологии. Для полета в космос важно было оценить вредное воздействие различных видов ионизирующих излучений на организм человека и разработать соответствующие меры по снижению радиационного риска. В этом направлении, благодаря разработанным Сисакяном программам и его непосредственному участию, проводились интенсивные исследования. По словам академика О. Газенко, его деятельность не ограничивалась общебиологическими проблемами космического полета. Он руководил и лично участвовал в отборе и подготовке космонавтов к космическому полету, в обеспечении их безопасности, в медицинском наблюдении во время полета и при возвращении на Землю, в изучении изменений в их здоровье. Его мнение было решающим для полета того или иного космонавта.

За неоценимые заслуги в области космической биологии великий ученый был избран членом и вице-президентом Международной академии астронавтики. В честь Норайра Сисакяна целая географическая область на Луне была названа его именем - «Море Сисакяна».

Несмотря на то, что один из отцов космической биологии прожил всего 59 лет, его заслуги на этом поприще весьма значительны. Ему удалось создать 14 лабораторий Академии наук СССР, Биологический центр в Пущино, Научно-исследовательский институт гидропоники на своей родине, в Армении, куда он часто приезжал и читал лекции в различных университетах. Гениальный ученый, был столь же гениальным, общаясь с людьми самых разных профессий. И не только с людьми. До нас дошла очень смешная история. Рассказывают, что во время прогулки в одном из парков Сенегала с высокого дерева на Сисакяна прыгнул детеныш шимпанзе. Он взял Сисакяна за руку и повел его, что-то объясняя ученому на своем обезьяньем языке. “Разговаривая”, они прошли долгий путь, в ходе которого ученый угостил обезьянку конфеткой. Забрав ее, человеколюбивая обезьянка запрыгнула на дерево и исчезла.

Похоже на сказку. Но то, что случалось с человеком с таким характером, вовсе не сказка…

Акоп СРАПЯН