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Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.

После переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.


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