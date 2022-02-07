Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.

После переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.