Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-22

ЕРЕВАН, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 февраля, курс доллара США сократился на 0.37 драмa и составил 481.26 драм. Курс евро сократился на 2.54 драмa и составил 549.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.37 драм. Курс британского фунта сократился на 3.15 драмa и составил 650.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 164.35 драмa и составила 27923.88 драм. Цена серебра выросла на 1.98 драмa и составила 348.22 драм. Цена платины сократилась на 166.94 драмa и составила 15720.43 драм.